(Görüntülü) 'Çelik kasadan 150 bin lira çalındı' iddiası

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, evdeki çelik kasadan 150 bin lira çalındığı ihbarı, polisi harekete geçirdi. Çelik kasada zorlama izi bulunmadığı, kasanın anahtarla açıldığı belirlendi. Olay, Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi 5602 Sokak\'taki sitenin 3\'üncü katında meydana geldi. Otomobil alım satım işi yapan Damla S. (30), polisi arayarak, evlerindeki çelik kasadan 150 bin lira çalındığı ihbarında bulundu. Kadının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, evde ve kasada parmak izi incelemesi yaptı. Damla S., polise verdiği ifadede, sattıkları otomobilin parasını çalınmaması için çelik kasaya koyduklarını, sabah kasayı açtığında paranın yerinde olmadığını gördüğünü söyledi. Evin kapısında ve çelik kasada herhangi bir zorlama izi görülmediği, kasanın anahtarla açıldığı belirlendi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.