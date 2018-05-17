(Görüntülü) Celalettin Çakıcı Sergen Yalçın bundan sonra da çalışmak istediğimiz hocamızdır





Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA) -

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, Herhangi bir hoca arayışımız yok. Sergen Yalçın bundan sonra da çalışmak istediğimiz hocamız dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor\'da Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışmanın keyif veriğini ve bundan sonra da kendisi ile çalışmak istediklerini belirten Celalettin Çakıcı, Sergen hocayı tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi futbol oynarkenki zekasını teknik anlamda da ilerletmiş ve uygulamış olmasıydı. Buraya gelip çalışmaya başladıktan sonrada sürekli kendisiyle mesai harcadığım için hafta içi yaptığı analizler karşı takımla ilgili kendi aramızda yaptığımız sohbetlerden sonra maç içerisinde bunları yaşamış olmak Sergen hocanın ilerleyen zamanlarda kendisini yukarılara taşıyan bir hoca olacağı görüntüsü şahsen bana verdi. Ben bu süreçte onunla çalışmaktan keyif aldım. Mutlu sonla bitirmek iki tarafada büyük bir keyif verdi. Yönetim kurulumuz hep birlikte oturup bunun kararını verip hocamızla gerekli görüşmeleri yapacağız. Hocamızında bizden isteklerini dinleneyeceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Bizim yazılan çizilen gibi herhangi bir hoca arayışımız yoktur. Sergen Yalçın bundan sonrada çalışmak istediğimiz hocamızdır dedi.



FİLMİN SONU GÜZEL BİTTİ



Devre arası yapılan transferlerin takıma katkı verdiğini ve ligde kalarak filmin sonunu güzel bitirdiklerini ifade eden Çakıcı, Devre arası Eto\'o, Jahovic, Yatabare, Volkan Şen, Orkan ve Emrullah transferleri oldu. Orkan ilk geldi iki üç haftada oynadığı maçlarda takıma dokundu. Volkan Şen\'de öyle. Jahovic ligde kendini ispat etmş bir santrfordu. Ligde gol krallığında üst sıralarda olan bir santrfordu. Eto\'o zaten bir dünya yıldızı. Birkaç hafta uyum süreci yaşandı. Önemli olan filmin sonu. Filmi hep birlikte güzel bitirdik. Emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor diye konuştu.