(Görüntülü) Çektiği fotoğraflarla ihtiyaç sahibi öğrencilere umut oldu

Sedat BUDAT/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da yaşayan fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyalar sayesinde köy okullarında eğitim gören 20 bin öğrencinin kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşıladı. Iğdır Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler bölümünde memur olan Mehmet Özcan, eğitim- öğretim yılının başlamasıyla özellikle köy okullarında eğitim gören ve maddi durumları bulunmayan öğrenciler için seferberlik başlattı. Özcan, çektiği öğrenci ve okulların fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşınca bir haftada 20 bin öğrencinin kırtasiye ihtiyacını karşılayacak kalem, silgi, kalem açacağı, boyama kalemleri, çeşitli kitap ve defterden oluşan malzemeleri topladı. ELLERİYLE DAĞITTI Kırtasiye malzemelerini çevre il ve ilçelerdeki öğrencilere bizzat kendi giderek elleriyle dağıtan Özcan, en son Iğdır\'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Katırlı köyü ilkokulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemelerini ulaştırdı. Daha öncede sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya neticesinde kış aylarında ihtiyaç sahibi öğrencilere 10 bin çift bot ve 10 bin adet mont toplayan Özcan, vatandaşların sosyal sorumluluk projelerine destek vermeleri gerektiğini ifade etti. Özcan, \"Bugün 20 bininci çocuğa kırtasiye malzemelerini ulaştırdım, çok sevindiler ben de çok mutlu oldum. Herkesi sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye davet ediyorum. Çünkü çocuklar bizim yarınlarımız\" diye konuştu. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan\'ın dağıttığı malzemeleri gören öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.