(Görüntülü) Çekirdekten fide üretecekler

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde anasınıfı öğrencilerinin de dahil olduğu ve meyve çekirdeklerinin kullanılan pet şişelere dikilerek fide yetiştirilmesinin amaçlandığı \'Çekirdekten Fideye\' projesi hayata geçirildi. Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi biyoloji öğretmeni Dilek Küçükiğci koordinatörlüğünde 9 ve 11\'inci sınıf öğrencileri tarafından başlatılan \'Çekirdekten Fideye\' isimli projeyle tüketilen meyvelerin çekirdeklerinin kullanılan pet su şişelerine dikilerek fide yetiştirilmesi amaçlanıyor. Proje ekibindeki öğrenciler okulun uygulama anaokulundaki öğrencilerle birlikte kullanılan pet su şişelerine çeşitli meyvelerin çekirdeklerini dikti. Projeyle anasınıfı öğrencilerine küçük yaşta çevre bilinci verilmesi de hedefleniyor. Proje Koordinatörü Dilek Küçükiğci, Tüketici olduğumuz bir toplumda yaşıyoruz. Dünyada her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Bu konuda öğrencilerimizle tüketici olunan toplumda artık çok daha fazla tüketmememiz gerektiğinin farkına varmak için bu ekip harekete geçti. Günlük tükettiğimiz plastik su şişelerine okulumuz bahçesinden toprak dolduruyoruz ve tükettikleri gıdaların çekirdeklerini buraya dikerek yetiştiriyorlar. Projeyle öğrencilerimiz hem okulun bir parçası olduklarının hem de tükettikleri şeyleri kendilerinin üretebileceklerinin farkına varacaklar. Küçükten bilinçlendirme yapıyoruz dedi. Okul Müdürü Özlem Karpuz da Öğretmenimiz ve öğrencilerimiz toplum yararına bir proje yapmak amacıyla yola çıktı. Allah\'ın bize verdiği nimetleri israf etmemek ve kıymetini bilmek için okulumuz bünyesindeki uygulama anaokulu öğrencilerini küçük yaşta bilinçlendirmek için onları da projemize dahil ettik. Yediğimiz meyvelerin çekirdeklerini, içtiğimiz pet su şişelerini çöpe atmıyoruz. Meyvelerin çekirdeklerini dikerek fidan olmasını bekliyoruz. Meyveyi kendi yetiştirdiğimiz daldan yiyoruz sloganı belirledik. Çocuklarımızın toplum yararına çalışma yapmalarını destekliyoruz diye konuştu. Daha sonra proje ekibindeki öğrencilerle anasınıfı öğrencileri meyve çekirdeklerini plastik şişelerin içine dikti.