(Görüntülü) Çekici operatörü Merve

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde baba mesleği çekici operatörlüğünü sürdüren Merve Köklü (27), daha çok erkeklerin tercih ettiği mesleği başarıyla yapıyor. Annesinin de bir dönem çekici operatörlüğü yaptığını ancak rahatsızlığı nedeniyle bıraktığını anlatan Merve Köklü, her kadının her işi yapabileceğini söyledi. Fethiye\'de yaşayan Merve Köklü, \'erkek işi\' olarak görülen çekici operatörlüğünü, 6 yaşındayken babasından görüp, sevdi. Babasının araçları çekiciye yüklemesini izleyen Köklü, 18 yaşında mesleğe başladı. Önce babasıyla çalışan sonra işi devralan Köklü, ilk yardım eğitimi aldığını, bazen kaza bölgelerine ambulanstan önce ulaştığını ve yaralılara ilk müdahalede bulunduğunu söyledi. Annesinin de bir dönem çekici operatörlüğü yaptığını ancak rahatsızlığı nedeniyle bıraktığını kaydeden Köklü, \"Küçüklüğümden beri içimde bu mesleğe karşı bir aşk vardı. Ülkemizde \'kadın her mesleği yapamaz\' gibi bir algı var. Beni çekicide gördükleri zaman, hiçbir şey söylemeseler bile bir bakış atıyorlar; \'Acaba arabayı çekebilecek mi?\' diye. Aracı çekince de şaşırarak, \'aaa! çekti\' diyorlar. Dünya üzerinde kadının yapamayacağı hiçbir iş yok. Kişi severse her işi kolaylıkla yapabilir. Kurtarıcı sektöründe de kadınlar her işi tamamlayabilir. Bence her kadın ayakları üzerinde güçlü bir şekilde durabilmeli. Kadın çocuğuna da bakıyor ama kendi hayatı da var. Kadın sokakta olsun, her sektörde olsun\" dedi. 1987 yılından bu yana oto kurtarma işi yaptığını, son dönemde ise sadece ofiste telefonlara baktığını belirten baba Uğur Köklü de \"Kızım bu işi çok sevdi. Kızımdan önce eşim de bu işi yürütüyordu. Yıllar sonra eşim rahatsızlandı. Şimdi kızım yürütüyor. Böylelikle bu günlere geldik\" dedi.