(Görüntülü) Çaykur Rizespor'da Okan Buruk imzayı attı

Aytekin KALENDER / RİZE (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Okan Buruk ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Mehmet Cengiz Tesisleri\'nde gerçekleştirilen imza töreninde Okan Buruk, yeşil mavili kulüple sözleşme imzaladı. İmza törenine Çaykur Rizespor Kulüp Başkanlığını devreden Hasan Kemal Yardımcı ile görevi devralan Hasan Kartal da katıldı.



Törende konuşan Okan Buruk, görevi kendisine layık gördükleri için camiaya teşekkür etti. Buruk, \"Sosyal medya üzerinden Rizeliler destek verdiler. Ben de onlarla birlikte olmak istedim. Takımı hakettiğimiz yere taşıyacağız. Ligde bitime 28 hafta var. Sabırla, güvenle takımı güzel yerlere taşıyacağız. Taraftarın her zaman takıma destek olmalarını istiyorum. İnşallah güzel şeyler yaşayacağız. Çalışıp en iyisini yapmaya çalışacağız\" diye konuştu.