(Görüntülü) Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu, \"Daha iyisini yapmak için daha çok çalışacağız\" dedi.



İlk yarıda rakibe çok fazla pozisyon vermediklerini belirten Okan Buruk, \"İlk yarıda bizim Vedat ile bulduğumuz pozisyon var. İkinci yarının başında ofsayt diye kesilen bize göre penaltı olan pozisyonumuz var. VAR sisteminin atladığını düşünüyorum. Samudio\'nun kaleci ile karşı karşıya atamadığı pozisyon var. Kötü bir duran top golü yedik. 2-1\'i yakalayana kadar oynadığımız oyundan memnun değilim. 2-1\'den sonra çok iyi bir oyun ortaya çıktı. Seyirci takımına sahip çıktı. Günün sonunda puan alamadık. Daha iyisini yapmak için daha çok çalışacağız. Rakibi tebrik ediyorum. Uzun zamandır birlikte oynayan bir takım. İnşallah biz de ilerleyen haftalarda daha iyi bir takım olacağız\" dedi.



VAR sisteminin daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Buruk şunları söyledi. “İzlediğimiz görüntüde ofsayt görünmüyor. Pozisyon penaltı görünüyor. Biz de pozisyonu telefondan izledik yanlış gibi görünüyor. Atiker Konyaspor maçında da penaltı olduğu belli olmayan bir pozisyonda aleyhimize karar verilmişti. Bu konunun mutlaka bir açıklaması vardır.\"



\"HEDEFE GİDERKEN BU PUANLAR SON DERECE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ\"



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise Rize’de olmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, \"Direkt oynanan oyun burada ortaya konulacak performansla ilgili çalıştık. Bu ligde en çok topa sahip olan takımız. Bunu burada da yaptık. İlk yarı itibarıyla üçüncü bölgede top kayıpları, tercihleri yapamadık. Oyun tamamında elimizdeydi. Her şeyi dört dörtlük yapamazsın. 80’inci dakikada gol yedik. Oyuna giren oyunculardan en iyi şekilde yararlandık. Dörtte dört yaptık. Hedefe giderken bu puanlar bizim için son derece önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Eski takımıma başarılar diliyorum. Üç gün boyunca futbolu düşünmeden tatil yapacağız\" dedi.



Mert Günok’un milli takıma çağrılmaması konusunda sorulan soru üzerine Avcı, “Ben de milli takım hocalığı yaptım. Bu milli takımın idarecilerinin tercihidir\" ifadelerini kullandı.