(Görüntülü) Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçının ardından

Uğur AYDIN - Aytekin KALENDER / RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 3-2 kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Üzüldükleri bir gece olduğunu ifade eden Üzülmez, \"Açıkçası tabii ki son dakikada böyle bir gol yenmesi bizi fazlasıyla üzdü. İyi başladık oyuna, doğru işler yapmaya çalışmıştık. Kolay değil tabii ki, 7 tane oyuncum 1\'inci Lig\'de şampiyon olan isimler ve ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştılar. 70-75 dakikalık zaman diliminde doğru işler yapmaya çalıştılar. Maçta doğru hücumlara çıkarak skoru 2-0 ile lehimize çevirdik ama özellikle futbol işte bu ligde, bu kalitede bazen hatalar yaptığınız zaman maalesef rakiplerimiz affetmiyor. Üzgünüz, 3-4 hafta sonra bu takım daha iyi olacak. Tabii ki eksiklerimiz var, bunları konuşmaya gerek yok. Oyuncularımın göstermiş olduğu 75 dakika içerisindeki mücadele benim açımdan övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Sonuç olarak kaybettik ve Süper Lig\'de belki 10 numara pozisyonunda bir oyuncum olsa 2-0\'dan sonra belki de 2-1\'den sonra hücuma çıkarak oyunu ben bile alabilirdim ama rakibin özellikle ofans bağlamındaki oyuncularının o dakikalardan sonra hareketli olması bizim de Musa\'nın yorulmasıyla Ali\'nin yorulmasıyla beraber rakibimizin direnci arttı ve sonuç olarak kaybettik. Rakibimizi kutluyorum lig yeni başladı, bundan sonra aynı mantalite içerisinde aynı düşünce içerisinde eksiklerimizi en iyi şekilde tamamlayarak saha içerisindeki hataları en aza indirmeye çalışacağız. İnşallah daha doğru bir yol alırız bundan sonraki süreç içerisinde. Tecrübe eksikliği de var, oyunucu eksikliği de var. İlk maçta bahane aramak istemiyorum ama futbolun gerçeklerinden uzaklaşmamak gerekiyor. Bu lig kaliteli bir lig, yüksek kalitedeki oyunculardan kurulu bir lig. Bizim de aynı derecede cevap vermemiz gerekiyordu\" dedi.



ÖZDEŞ: \"GEÇEN YIL OLDUĞU GİBİ ÜST SIRALARDA OLMA HEDEFİNDEYİZ\"



Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş de lige galibiyetle başlamaktan çok mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi: \"Rizespor takımını tebrik ediyorum. Maç boyunca onlar da olağanüstü bir mücadele verdiler. Maçın ilk bölümünde oyuna Rizespor iyi başladı. Daha sonra oyunu oturttuk, ilk 10 dakikalık baskıyı geçtikten sonra 2 fırsat geldi. Burada öne geçmek önemliydi. Öne geçen taraf biz olsaydık istediğimiz oyunu oynayabilirdik. Kötü bir paylaşım hatasından kötü bir gol yedik ve 1-0 geri düştük, 2\'nci yarı daha doğru oynamaya çalıştık, yine birkaç fırsat geldi bu kez 2\'nci golü kalemizde gördük. Belki yine oyunu bırakmadığımız anlarda penaltı golü tam zamanında geldi. Bu kez de oyuncularım iştahlandı daha doğru oynamaya başladılar. Rizespor\'u kendi sahasında karşılamak durumunda bıraktılar. Rizespor takımı kazandığı toplarla 3\'üncü golü bulabilirdi. Biz skoru 2-2 yaptık belki de futbolcularımın inancının mükafatı 90\'da attığımız bir gol oldu. Bugün Rizespor takımı da 3 puanı alabilirdi. Kazanan biz olduk. Rizespor takımına da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yıl da üst sıralarda olma hedefindeyiz. Burada 3 puanla başlamak önemli.\"