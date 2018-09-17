(Görüntülü) Çaykur Rizespor - Bursaspor maçının ardından

Aytekin KALENDER / RİZE (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor\'da teknik sorumlu Mehmet Ali Karaca, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Karaca, \"İkinci yarı daha istekliydik, maçı kazanabilirdik ama olmadı.\" dedi.



Kendilerini 90 dakika boyunca destekleyen taraftarlara teşekkür eden Çaykur Rizespor teknik sorumlusu Mehmet Ali Karaca, “İlk devre ortada bir oyun oldu. Golü yedik ama pozisyonlarımız vardı. İkinci devre biz daha istekliydik. Maçı kazanmaya yakındık. Devre arası futbolcularımızı motive ederek ‘Daha önceki karşılaşmada öne geçmemize rağmen puanlar kaybettik, şimdi gerideyiz, bu maçı kazanabiliriz’ dedim. İyi bir mücadele oldu fakat galip gelemedik. Kazanamadığımız için üzgünüm\" dedi.



AYBABA: \"EKSİKLERİMİZ VAR\"



Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise oyuna iyi başladıklarını belirterek, \"Biz oyunu oynayarak kazanmaya çalışan bir takımız. Golü de bulduk. İptal olan golden sonra motivasyonumuz bozuldu. Rakibimizde bir değişim var. Onlar da taraftar desteğiyle kazanmak istiyordu. Rakip ikinci yarı daha iyi oynamaya başladı, pozisyonlar vermeye başladık. Son 20 dakika yeniden toparlandık. Bitime 10 dakikada kala bir topumuz direkten döndü, keşke gol olsaydı. Biz böyle devam edeceğiz, oynayarak kazanmaya çalışacağız. Eksiklerimiz var, birlikte oynamada sorunlarımız var. Savunma kenarları orta alanda sıkıntılarımız var. Bunlara çalışacağız, iyi bir takımız\" ifadelerini kullandı.