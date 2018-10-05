(Görüntülü) Çayeli'deki Ağaran Şelalesi sağanak öncesi ve sonrası böyle görüntülendi

DOĞU Karadeniz\'de aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Rize\'de şelale taştı, yol ulaşıma kapandı. Doğu Karadeniz\'de yer yer metrekareye düşen yaklaşık 100 kilogram yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. RİZE\'DE ŞELALE TAŞTI Rize\'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yaklaşık 70 metreden dökülen Ağaran Şelalesi\'nin debisi, şiddetli yağışların ardından arttı, şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı. Rize\'de Salarha, Güneysu ve İkizdere derelerinin su seviyeleri de yükseldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------- Şelalenin Eylül ayında çekilen görüntüsü Sağanak sonrası bugün kaydedilen görüntüler