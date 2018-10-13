(Görüntülü) Çavuşoğlu'nun Londra ziyareti başladı

İstanbul, 13 Ekim (DHA) - Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile ikili görüşmelerde bulunmak ve düşünce kuruluşu Chatham House’un \"Değişen Dünya Düzeninde Avrupa\" konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yapmak üzere Birleşik Krallık’a giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Londra’daki RAF Brize Norton Askeri Havalimanına indi.



Çavuşoğlu’nun Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı’yla siyasi ve ekonomik ilişkiler, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliği gibi ikili konuların yanısıra, başta Suriye’deki durum olmak üzere bölgesel gelişmeler, AB’yle ilgili konular ve Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılış süreci hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.