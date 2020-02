(Görüntülü) Çavuşoğlu: Yüksek düzeyli işbirliği mekanizması ilişkilerimizi bir üst seviyeye yükseltecek

İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk başkenti Tiran ziyaretinde, “Bugün paraflarını attığımız yüksek düzeyli işbirliği mekanizması ilişkilerimizi bir üst seviyeye yükseltecek” dedi. Tiran\'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüşmesinin ardından Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında şöyle konuştu: “Türkiye olarak buna benzer mekanizmayı 22 ülkeye yürütüyoruz. Arnavutluk’la kuracağımız bu yeni mekanizmayla beraber her yıl dışişleri bakanları olarak bunun koordinasyonunu yapacağız, alınan kararları takip edeceğiz ve ikili ilişkilerimizde atmamız gereken adımları atacağız. “Bugün ikili ilişkilerimizin her boyutunu ele aldık. Ekonomik ilişkilerimiz her geçen gün güçleniyor, ticaretimiz artıyor ve Arnavutluk’taki yatırımlarımızın miktarı da her geçen gün artıyor, şu an itibariyle yaklaşık üç milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki süreçte turizm, tarım ve enerji gibi ağırlık vermemiz gereken sektörler var, bunların hepsini birlikte destekleyip teşvik edeceğiz. Özel firmalarımızın önemli yatırımlarının olduğunu ve yeni firmalarımızın da Arnavutluk’a gelerek yatırımlar yapmak istediğini duyunca mutlu oldum. Biz uluslararası alanda da yakın işbirliği içindeyiz ve birbirimizin adaylığını destekliyoruz ve hemen hemen her alanda ortak tutum sergiliyoruz. Bölgedeki ve dünyadaki gelişmelere bakışımız objektiftir dengelidir sağlıklıdır.”