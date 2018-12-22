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Dünya

(Görüntülü) Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile görüştü

Libya (DHA)- Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile görüştü

22 Aralık 2018 18:23

Libya (DHA)- Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala\'nın davetine icabetle Libya\'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile görüştü.

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