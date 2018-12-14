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(Görüntülü) Çavuşoğlu: "Mevkidaşım Lavrov ile bölgesel ve ikili meseleleri değerlendirdik

BAKÜ (DHA) -  Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39

14 Aralık 2018 14:20

BAKÜ (DHA) -  Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de düzenlenen, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı\'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çıkışta gazetecilere konuştu. Çavuşoğlu, \"Azerbaycan\'ın başarılı dönem başkanlığı ve çabaları sayesinde bazı sorunları çözmüş olduk. Kardeş Azerbaycan\'ı gönülden tebrik ediyorum. Bu toplantıda bu örgütle ilgili gelecekte neler yapabileceğimizi konuştuk. Bir sonraki dönem başkanı Bulgaristan olacak.\" dedi.


 

Lavrov ile görüşmesine dair Çavuşoğlu, \"İkili meseleler, devam eden projeler, ticaret, vize, konsolosluk meseleleri ve Suriye konusunu ele aldık. Bölgesel ve ikili meseleleri, birbirimizi ilgilendiren mevzuları samimi, dostane bir ortamda değerlendirdik\"

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