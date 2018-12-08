(Görüntülü) Çatıya konulan gelinlikli cansız manken ilgi çekiyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) Bursa\'nın İnegöl ilçesinde gelinlik kuşandırılarak işyerinin çatısına konulan cansız manken, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. İlk bakışta gelinin intihar etmek için çatıya çıktığını zanneden vatandaşlar, yakından bakınca cansız manken olduğunu görünce gülümsediler. Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 3 katlı işyerinin sahibi tarafından dikkat çeksin diye çatıya konulan gelinlikli cansız manken, görenlerin dikkatini çekti. Firma sahibi Tülay Ulama, ?Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız, parmakla gösterilmek. Çünkü biz hep parmakla gösterilecek işler yaparız. Vitrinden dışarıyı seyrettiğimde insanların dalgın bir şekilde yürüdüğünü fark ettim. Dedim ki insanlar burayı parmakla göstermesi lazım. Dükkanımızda bulunan mankenlerimizden birini gelinlik giydirerek çatıya oturttuk. Damadı bekleyen gelin mizanseni oluşturduk. Burası ikinci şubemiz. Yeni açtığımız için, tek derdimiz fark edilmekti. İnsanların kafalarını kaldırarak bizleri fark etmelerini istedik. Bunu da başardığımıza inanıyorum dedi.