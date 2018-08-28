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(Görüntülü) Çatalca'da orman yangını

İSTANBUL, (DHA) ÇATALCA'da çıkan orman yangınına helikopterle müdahale edildi

28 Ağustos 2018 20:25

İSTANBUL, (DHA) ÇATALCA\'da çıkan orman yangınına helikopterle müdahale edildi. Jandarma drone kullanarak yangının çıkış sebebini bulmaya çalıştı. Akalan Mahallesi\'ndeki orman yangınını gören çevredekiler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Yangın rüzgarla birlikte kısa sürede ağaçlık bölgeye yayıldı. Orman işletmeye ait helikopter ve arazözlerin müdahale ettiği yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri drone kullanarak yangının çıkış sebebini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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