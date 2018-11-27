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(Görüntülü) Çarşaflı soyguncuya telefonla direniş

Müslim SARIYAR/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE’de bir kuyumcuya giren çarşaflı bir kişi silahını çekerek soygun yapmak istedi

27 Kasım 2018 21:15

Müslim SARIYAR/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE’de bir kuyumcuya giren çarşaflı bir kişi silahını çekerek soygun yapmak istedi. Kuyumcunun karşı koyması üzerine defalarca silahını ateşleyen soyguncu yaya olarak kaçtı. Olay İkitelli\'de bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Çarşaf giyerek kimliğini saklamaya çalışan bir kişi, kuyumcu dükkanına geldi. Silahını çeken soyguncu altınları almak istedi. Kuyumcu da bulunan iki kişiden biri silahlı soyguncuya tepki gösterdi. Bu kişi, silahlı soyguncuya elindeki telefonla vurmaya çalıştı. Silahlı soyguncu kısa mesafeden defalarca ateş açtı. Dehşet dolu dakikalar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kurşun yağdıran çarşaflı soyguncu olay yerinden kaçarken kuyumcu da soyguncunun peşinden gitti, ancak yakalayamadı. Olayın ardından ifade veren kuyumcuların Suriyeli oldukları öğrenildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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