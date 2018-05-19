(Görüntülü) Çarmelik Kervansarayı, Tarım Müzesi oluyor

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA,(DHA) Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın ardından Büyükşehir Belediyesi\'nin restorasyon çalışmaları ile destek verdiği Çarmelik Kervansarayı, Türkiye\'nin en büyük tarım müzesi ile Tarımsal Eğitim ve Araştırma Merkezi\'ne dönüştürülecek. Bozova ilçesine bağlı Büyük Han köyünde yer alan ve kitabesi bulunamadığı için kesin yapım tarihi bilinmeyen Çarmelik Kervansarayı, turizmde hak ettiği yeri almaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın ardından Büyükşehir Belediyesi\'nin restorasyon çalışmaları ile yeniden hayat bulan Çarmelik Kervansarayı\'na son yıllarda ziyaretçi akını yaşanmaya başladı. Evliya Çelebi\'nin de \'Seyahatname \'sinde bahsettiği tarihi Çarmelik Kervansarayı için yaşanan gelişmeler mahalle halkını da umutlandırırken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Çarmelik Kervansarayını Türkiye\'nin en büyük tarım müzesi ile Tarımsal Eğitim ve Araştırma Merkezi kurulması için planlamalar yapıldığını söyledi. Tarım ve turizm şehri Şanlıurfa\'ya Türkiye\'nin en büyük tarım müzesinin yakışacağını da sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, Çarmelik Kervansarayı için kervansarayın şehre olan uzaklığı ve aynı şekilde büyüklüğü ile ihtişamı da düşünülerek tarımsal eğitim ve araştırma merkezi ve bunun yanında tarım müzesi fonksiyonunun daha ağır bastığı kadrolarımız tarafından istişare edildi. Çünkü Şanlıurfa bir tarım şehri. Şanlıurfa?da bir tarım havzasının oluşması gerekiyor. Bugüne kadar tarımsal birikim olarak insanlarımız arasında kırsal yerleşim birimlerimizde oluşmuş olan zenginliği tarihe yolculuk eden bu kervansarayda sergilemenin doğru olacağını düşünüyoruz. Bunun yanında kuracağımız tarımsal müzeye tüm kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın elinde ne varsa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bir ekip oluşturmuş durumda. Buraya getirmelerini, bu havzayı bizim burada yaşatabilmemiz için onların da isimlerini yaşatmamız gerekiyor. Geçmişe dair tarım aletleri olsun, tarımda kullanılan tüm materyal eşyalar olsun ve tarıma dair ne anınız varsa vatandaşlarımız müzeye getirsin lütfen diye konuştu.