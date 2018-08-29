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(Görüntülü) Çantasını unutan kadının, şoförü darp ettiği iddia edildi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, halk otobüsü sürücüsünün, otobüste unuttuğu çantasını götürdüğü kadın tarafından darp edildiği ileri sürüldü

29 Ağustos 2018 02:14

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, halk otobüsü sürücüsünün, otobüste unuttuğu çantasını götürdüğü kadın tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Olay anı ise otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.

Manisa\'da meydana gelen olayda Serhat Gürkan, Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi-Garaj seferini yaptığı 45 D 0151 plakalı halk otobüsüyle, yolcuları otogarda bıraktı. Sefere devam eden Gürkan, bir yolcunun uyarısı üzerine otobüste unutulan çantayı sahibine teslim etmek için terminale döndü. İddiaya göre, çantayı sahibi İ.B.\'ye vermek için kapıyı açan sürücü Gürkan, İ.B.\'nin cam şişeli saldırısına uğradı. İ.B\'nin otobüs sürücüsü Gürkan\'ı çantayı çalmakla suçladığı iddia edildi. Otogarın güvenlik görevlileri, yaşanan arbedeye müdahale ederek ortalığı yatıştırdı.

Öte yandan, olay anı otobüsün kameralarınca kaydedildi. İyilik yapmak isterken saldırıya uğradığını belirten sürücü Gürkan, karakola giderek İ.B.\'den şikayetçi oldu.

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