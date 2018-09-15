(Görüntülü) Çankırı'da çevre temizliğine gelin damat da destek verdi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI\'da 15 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle kentte vatandaşların katılımıyla temizlik çalışması yapıldı. Temizliğe, bu sırada düğünlerine giden gelin ve damat da destek verdi.



Çankırı\'da 15 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle Let’s Do İt (Haydi Yapalım) gönüllü hareketi kapsamında temizlik çalışması yapıldı. Çankırı Belediyesi öncülüğünde yapılan etkinliğe Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Temizlik eldivenlerini giyip mavi çöp poşetlerini ellerine alan vatandaşlar, bu kez şehrini temizlemek için kolları sıvadı. Gruplar halinde yapılan temizlik çalışmaları öncelikle Taş Mescit, okullar bölgesi, Ankara ve Kastamonu yolu güzergâhı, Atatürk Bulvarı, İstiklal Yolu üzeri, Pazar Pazarı, Küçük Sanayi Bölgesi, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi ve şehir merkezinin farklı noktalarında yürütüldü. Çankırı sokakları çevre gönüllüleri ile doldu taştı. Temizlik çalışmasında toplanan çöpler Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından alınarak geri dönüşüme götürüldü.



Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, \"Peygamber efendimiz temizliğin imandan olduğunu buyuruyor. Dolayısıyla biz de Peygamberimizin ümmeti olarak hem fizik, beden temizliğimize, hem de ruh ve gönül temizliğimize önem veren insanlarız. Bu aziz ve asil millette temizliğin ne demek olduğunu bütün dünyaya öğretmiş bir millettir. Bu vesileyle bugünü vesile kılarak temizlik şuurunu tekrar gündeme getiren değerli belediye başkanımız ve bütün bu güzel güne kendi etkinlikleriyle destek veren STK’larımıza, bütün katılımcılara ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Hep beraber daha güzel bir Türkiye için el birliğiyle hep beraber çalışmaya bütün milletimizi davet ediyorum\" dedi.



Belediye Başkanı Hüseyin Boz ise, dünya temizlik günü dolayısıyla belediye olarak kampanya başlattıklarını söyleyerek, “Çok yoğun talep oldu. Bütün Çankırılı kardeşlerimize bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün şehrimizi hep birlikte temizliyoruz, ama bütün vatandaşlarımızdan da şehrimizi kirletmemeyi de rica ediyoruz. Daha temiz bir Çankırı, daha yaşanabilir bir Çankırı’yı hep birlikte inşa edeceğiz\" diye konuştu.



GELİN DAMATTA DESTEK VERDİ



Bugün dünya evine giren gelin Menekşe Kiremit ile damat Tahir Kiremit de düğün salonuna giderken araçlarını durdurarak temizlik çalışmasına katıldı. Bir süre temizlik yapan çift, daha sonra yeniden araçlarına binerek düğün salonunun yolunu tuttu. Gelin Menekşe Kiremit, \"15 Eylül Dünya Temizlik Günü\'nde çevremizi temizliyoruz. Farkındalık yaratmak adına herkesi davet ediyoruz. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakalım\" şeklinde konuştu. Damat Tahir Kiremit ise, temizlik çalışmasının ardından düğüne geçeceklerini kaydetti.