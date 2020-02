(Görüntülü) Çanakkale'de vicdanları sızlatan görüntü

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü merasında sürek avına çıkan bir grup avcının beraberindeki 4 av köpeği, meraya atılan zehri yedikleri için öldü. Avcılar, can çekişen köpeklerini veterinere yetiştirse de müdahaleler yetersiz kaldı. Köpeklerin veterinerdeki can çekişen görüntüleri vicdanları sızlattı. Ayvacık ilçesinin Babakale köyü yakınlarında geçen 12 Aralık Çarşamba günü bir grup avcı domuz avlamak için sürek avına çıktı. Avcılardan Hasan Durmaz, oğlu Sercan Durmaz ve Muhsin Karagöz\'e ait Miloş, Dost, Ateş ve Paşa isimli köpekler de iz sürdü. Olaydan üç gün sonra Cumartesi günü ise Muhsin Karagöz\'e ait Paşa isimli av köpeği rahatsızlanarak öldü. Pazartesi günü bu kez Ateş, Miloş ve Dost isimli köpeklerde zehir etkisini gösterdi. Hasan Durmaz, köpeklerini Çanakkale merkezindeki bir kliniğe yetiştirdi. Veteriner köpeklere müdahale etti. Ancak can çekişen Hasan Durmaz\'a ait Ateş isimli köpek de burada yaşamını yitirdi. Zehirlenen köpeklerin veterinerde can çekiştikleri anlar yürekleri sızlattı. Hasan Durmaz\'a ait Miloş ve Dost isimli 2 köpek de tedavileri yapılmasına rağmen Kocaköy\'e götürüldükten bir süre sonra yaşamlarını yitirdi. Köpeklerden Paşa Gülpınar\'da, diğerleri de Kocaköy\'de arazide gömüldü. Av köpekleri zehirlenerek ölen Sercan Durmaz, \'Babakale köyü merasında atılmış olan zehirden 4 köpeğimiz zehirlendi. Veterinere götürdük, ama tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Onların saatlerce başında bekledim ve yaşadıkları acıyı gördüm. Sadece köpekler değil, hiçbir hayvan bu acıyı çekmemeli. Bunun için destek bekliyorum. Yani zehir ile hayvanlar öldürülmesin\' dedi.