(Görüntülü) Çanakkale'de tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor

Burak GEZEN- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de dün başlayan tatilcilerin dönüş çilesi, bugün de sürüyor. Kent merkezinden Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne geçişler için feribot iskelesinde oluşan araç kuyruğu 5 kilometreye dayandı. Şehir içindeki tüm ana arterlerde trafik adeta kilitlendi. Ege sahillerinde Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşlar, trafikte hafta sonu yoğunluk yaşanabileceğini düşünerek dün dönüşe geçti. Tatilciler, dün yollarda yoğunluk oluşturdu. Bu yoğunluk bugün de artarak devam etti. Özellikle İstanbul ve Trakya’daki bazı kentlerde oturanların geçiş güzergahı olan Çanakkale Boğaz hattında, Gestaş firmasının toplam 11 feribot ile aralıksız sefer yapmasına karşın, iskelelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Dün 4 kilometreyi bulan Çanakkale merkez feribot iskelesindeki araç kuyruğu, bugün 5 kilometreye dayandı. Feribot iskelesinden kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi\'ne ve Piri Reis Caddesi\'nin Sanayi Kavşağı\'na kadar olan bölüme kadar çift sıra araç kuyruğu oluştu. Trafik ekipleri, yoğunluğun önüne geçmek için çaba harcamasına karşın, tatilciler feribot sırasının kendilerine gelmesi için 3-4 saat beklemek zorunda kaldı. Gerilen sürücüler arasında zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandı. Bazı tatilciler, feribot sırası nedeniyle Cuma namazını kaçırmaktan dert yandı, bazıları ise, iskelelerin geliştirilerek, feribot sayısının arttırılmasını istedi. Çanakkale’de feribot yoğunluğunun yaşandığı bir diğer hat ise Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu hattı oldu. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yaşanan yoğunluk nedeniyle seferlerin saatsiz olarak doldur-boşalt sistemiyle yapıldığını belirtti. Kurban Bayramı tatili boyunca, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 feribot olmak üzere toplam 16 feribot hizmet veriyor.