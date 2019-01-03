(Görüntülü) Çanakkale'de şarampole yuvarlanan süt kamyonunun şoförü yaralandı

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga ilçesinde, süt kamyonu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralanırken araçtaki 10 ton süt yere döküldü. Kaza bugün saat 14.00 sıralarında, Çanakkale-Biga karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Şenol Mutlu\'nun kullandığı 17 TL 328 plakalı, özel bir firmaya ait süt kamyonu, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevreden durumu gören diğer sürücüler kazayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücünün kamyon içinde sıkışması nedeniyle olay yerine Biga Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmalarının ardından sürücü sıkıştığı kamyon içinden yaralı olarak çıkarıldı. Kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Şenol Mutlu, Biga Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kazada kamyonda bulunan 10 ton süt ise döküldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.