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(Görüntülü) Çanakkale'de alev topuna dönen otomobilin sürücüsü son anda kurtuldu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE (DHA)- ÇANAKKALE'de, seyir halindeyken motoru alev alan otomobilin sürücüsü son anda kendini dışarı attı

29 Aralık 2018 04:40

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE (DHA)- ÇANAKKALE\'de, seyir halindeyken motoru alev alan otomobilin sürücüsü son anda kendini dışarı attı. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Esenler Mahallesi Demokrasi Caddesi\'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, sürücü ise son anda kendini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın  söndürüldü. Otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Hurdaya dönen otomobilin yandığı o anlar ise yoldan geçenler tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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