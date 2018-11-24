(Görüntülü) Çanakkale'de 35 Afgan kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmet üzere hazırlık yapan Afganistan uyruklu 35 kaçak yakalandı.



Yunan adalarına yasa dışı geçişleri önlemek için mücadele eden Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah Ayvacık ilçesinin Behramkale köyündeki Kadırga koyuna operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 35 kaçak, Midilli Adası\'na gitmek üzere uygun zamanı beklemek için saklandıkları inşaat halindeki evin bahçesinde yakalandı.



Kaçaklar, İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından, Ayvacık\'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.