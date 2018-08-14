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(Görüntülü) Çanakkale'de 17 kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 17 kaçak yakalandı

14 Ağustos 2018 19:53

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 17 kaçak yakalandı. Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Koyunevi köyü Sokakağzı koyu sahilinde bulunan zeytinlik alanda operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İran ve Afganistan uyruklu 17 kaçak yakaladı. Kaçaklar, bir minibüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu’na getirildi. İşlemlerinin ardından kaçaklar, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edilecek.

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