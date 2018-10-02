(Görüntülü) Çanakkale Boğazı'ndan 2 Rus savaş gemisi geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait 651 borda numaralı \'Grad Sviyazsk\' ile 652 borda numaralı \'Veliky Ustyug\' isimli savaş gemileri, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.



Ege Denizi\'nden bugün saat 08.00’de Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanması\'na ait 651 bordo numaralı \'Grad Sviyazsk\' ve 652 bordo numaralı \'Veliky Ustyug\' isimli Rus savaş gemileri, saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden peş peşe geçen Rus savaş gemileri saat 09.45 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemilerinin güvertesinde can yelekli askerler ise dikkat çekti.