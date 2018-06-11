T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Camiye yıldırım düştü, trafosu patladı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki Ertuğrul Gazi Camii'nin minaresine, yıldırım düştü

11 Haziran 2018 23:51

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesindeki Ertuğrul Gazi Camii\'nin minaresine, yıldırım düştü. Caminin bodrum katındaki elektrik panosunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi 429/1 Sokak\'taki Ertuğrul Gazi Camii\'nin minaresine, gök gürültü sağanak yağmur sırasında, bugün saat 17.00\'de, yıldırım isabet etti. Minarede bulunan paratoner, yüksek voltajlı elektriği toprağa iletti. Bu sırada caminin bodrum katındaki elektrik panosunda patlamayla birlikte yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürüp, caminin bodrum bölümüne dolan dumanda tahliye edildi. Yıldırım düşmesi sonucu camide elektrik hatları da zarar gördü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİ MerkezefendiErtuğrul Gazi CamiiCamininMerkezefendiMerkezefendi MahallesiSokak Ertuğrul Gazi CamiiMinaredeBuVatandaşlarınYıldırım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24