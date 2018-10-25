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(Görüntülü) Caminin minaresi park halindeki ambulansın üzerine yıkıldı

Caminin minaresi park halindeki ambulansın üzerine yıkıldı ADIYAMAN'da, şiddetli yağış ve rüzgarla birlikte yıkılan Varlık Camisi'nin taştan yapılan minaresi, park halinde bulunan ambulansın üzerine düştü

25 Ekim 2018 18:55

Caminin minaresi park halindeki ambulansın üzerine yıkıldı ADIYAMAN\'da, şiddetli yağış ve rüzgarla birlikte yıkılan Varlık Camisi\'nin taştan yapılan minaresi, park halinde bulunan ambulansın üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Olay, öğleden sonra Varlık Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahalleyle aynı adı taşıyan Varlık Camisi\'nin taştan yapılan minaresi, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle yıkıldı. Yıkılan minarenin molozları, bitişikte bulunan 112 Acil İstasyonu\'nun bahçesindeki park halindeki bir ambulansın üzerine düştü. Paniğe neden olan olayla ilgili bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekip, molozların altında canlı olup olmadığını kontrol etti. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda ambulans kullanılamaz hale geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------------- - Olay yeri - Devrilen minare - Moloz parçaları - Hasar gören ambulans - Vatandaşlarla röp. - Genel ve detay görüntüler (KJHaber-Kamera Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) 238 MB

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