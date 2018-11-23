(Görüntülü) Camileri kapalı Selanikli Türkler, dernek lokalinde namaz kılıyor

Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY SELANİK (Yunanistan),(DHA)- YUNANİSTAN\'ın ikinci büyük kenti Selanik\'te yaşayan yaklaşık 7 bin Türk, Yunan makamları camilerin açılmasına izin vermediği için ibadetlerini Makedonya ve Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği lokalinde yapmak zorunda kalıyor. Gümülcine\'den seçilmiş müftü tarafından gönderilen imamın namaz kaldırdığı Türkler, mescitlerinin de kapatılmasına tepki gösterdi. Selanik\'te, Osmanlı döneminden bugün ayakta kalabilen Hamza Bey, Hortacı Süleyman Efendi, Yeni Cami ve Alaca İmaret Cami, devlet tarafından ibadete kapalı tutuluyor. Bazı camilerin kapılarına kilit vurulurken, bazıları ise müze olarak kullanılıyor. Yaklaşık 7 bin Türk\'ün yaşadığı kentte cemaat, cuma ve bayram namazlarını Makedonya ve Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği\'nin bir binanın zemin katındaki lokalinde kılmak zorunda kalıyor. Türkler, namaz kılmadan önce dernekteki eşyaları dışarıya çıkarıp, serdikleri halı üzerinde namazlarını kılıyor. Namazın ardından ise halılar kaldırılıp, masa ve sandalyeler yeniden içeriye taşınıp, yerlerine konuluyor. İMAM 300 KİLOMETRE MESAFEDEN GELİYOR Batı Trakya\'da Türk azınlık tarafından seçilmiş müftülerin görevlendirdiği imamlar, her hafta Selanik\'e giderek dernek lokalinde Cuma namazını kıldırıp, hafta sonlarında Türk çocuklarına dini eğitim veriyor. Dedeağaç\'ın Dimitoka ilçesinde görev yapan imam Abdurrahim Guru, yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Selanik\'e gelerek, Cuma namazlarını kaldırıyor. Yaklaşık 1 yıldır Selanik Makedonya ve Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği\'ne gelerek namaz kıldırdığını anlatan Guru, kendisini Gümülcine seçilmiş müftüsünün görevlendiğini belirterek, Bu dernek 2005 yılından beri faaliyette olan bir dernek. Bu derneğin yanı başında bir mescit vardı. Bu mescit geçen yılın Haziran ayında 12 yıl hizmet verdikten sonra bazı gerekçelerle maalesef ibadete kapatıldı. Yaklaşık 22 hafta süreyle Cuma namazları maalesef derneğimizin bu yakınında Trogois Parkı\'nda kılındı. Ardından Cuma namazlarımızı biz burada derneğin lokalinde kılıyoruz. Cuma namazı vakti geldiğinde lokaldeki masa sandalyeleri dışarı çıkarıyoruz. Halıları yere yayıyoruz, namazımızı kıldıktan sonra tekrar halıları kaldırıp masa sandalyeleri içeriye taşıyoruz. Sıkıntılarıma rağmen Cuma namazlarımızı eda edebilmek için mücadelelerimizi veriyoruz dedi. \'MESCİTİMİZİ KAPATTILAR\' Makedonya ve Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Osman İsmailoğlu, yıllardır camilerinin kapalı olduğunu, defalarca başvurmalarına rağmen bir caminin kendilerine verilmediğini söyledi. Selanik\'te yaklaşık 7 bin Müslüman olduklarını söyleyen İsmailoğlu, Yunan makamlarının hep \'vereceğiz\' diyerek kendilerini gönderdiğini anlattı. Bir mescitlerinin olduğunu ve Yunanistan\'ın burayı \'izinsiz\' olduğu gerekçesiyle kapatması üzerine dernek lokalinde namaz kılmaya mecbur kaldıklarını ifade eden Osman İsmailoğlu, şöyle dedi Tabi biz bunun arkasını bırakmıyoruz. Biz şimdi yeni yer için izin çıkarıp, Allah\'ın izniyle orada namazımızı kılacağız. Biz çay kahve içtiğimiz yerde sandalye ve masları çıkarıp Cuma namazını kılıyoruz. Alaca İmaret Camii var burada Osmanlı\'dan kalma. Oranın açılmasını istedik ama orayı bize vermediler. Kışla Camisi var, Osmanlı döneminden, onu istedik onu da vermediler. Yeni Cami\'yi verdiler Kurban Bayramı için bize bu sene. Kurban Bayramı namazımızı camide kıldık. Ama tekrar ibadet yapmamıza izin vermediler. Biz her Cuma günü yine burada sandalyeleri çıkarıp, halıları yayarak namazımızı kılıyoruz. Ardından tekrar sandalyeleri koyarak lokal olarak kullanıyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin insanıyız, bizimde burada ibadet yapma hakkımızın olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz burada vergimizi verip askerliğimizi yapıyor, oyumuzu kullanıyoruz. Bize neden bu kadar ayrım yapılıyor anlayamıyorum. Selanik\'te bir Müslüman mezarlığı bulunmadığını belirten İsmailoğlu, Selanik\'te bir Müslüman mezarlığı yok. Osmanlı döneminde mezarlıklarımız vardı. Ancak oraları yıkıp yerine binalar yaptılar. Şimdi biz burada yaklaşık 6- 7 bin Müslüman varız, ama maalesef mezarlığımız yok. Burada vefat eden soydaşlarımızı en yakın İskeçe\'ye, Gümülcine\'ye ve Dedeağaç\'a götürerek defnediyoruz dedi.