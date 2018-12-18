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(Görüntülü) Camiden ayakkabı hırsızlığı kamerada

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da sabah namazı sırasında, kimliği belirlenemeyen bir kişi, camide namaz kılan kişinin ayakkabısını çalarak kaçtı

18 Aralık 2018 14:12

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da sabah namazı sırasında, kimliği belirlenemeyen bir kişi, camide namaz kılan kişinin ayakkabısını çalarak kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, kent merkezindeki Ulu Cami\'de sabah namazında meydana geldi. Cemaat namaz kılmak için camiye girdiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, gözüne kestirdiği bir çift ayakkabıyı montunun içine koyarak kaçtı. Namaz sonrası ayakkabısını koyduğu yerde bulamayan kişi, durumu cami imamına bildirerek, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Kayıtlarda hırsızlık olayını görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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