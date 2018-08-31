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(Görüntülü) Cami avlusunda tekme tokat dövüp, bıçakladılar

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA’da Nuri Ö

31 Ağustos 2018 12:41

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA’da Nuri Ö. (35), cami avlusunda çay bahçesinde otururken, yanına gelen husumetli olduğu 6 kişi tarafından öldüresiyle dövülüp, bıçaklandı. Yaralanan Nuri Ö. hastanede tedaviye alınırken, olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi’nde meydana geldi. Nuri Ö. Ak Şemsettin Camisi’nin avlusundaki çay bahçesinde otururken, yanına 6 kişi geldi. Nuri Ö. ile husumetli olduğu belirtilen bu kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce grup, Nuri Ö.’yü dövmeye başladı. Bu sırada gruptan bir kişi, bıçağını çekip, Nuri Ö.\'yü bıçakladı. Yere yığılan Nuri Ö.ye bir süre daha vuran grup, kendilerine engel olmak isteyen diğer müşterilerin de üzerine yürüdü. Saldırganlar bir süre sonra geldikleri taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nuri Ö., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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