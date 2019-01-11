(Görüntülü) Çalışan gazeteciler gününde bir araya geldiler

İSTANBUL, (DHA) ?ESENLER Belediyesi, \'Çalışan Gazeteciler Günü\'nde gazetecileri ağırladı. Gazetecilik mesleğinin geleceğinin konuşulduğu panele katılım oldukça yoğun oldu.

Esenler Belediyesi ve İletişim Platformu?nun Kadir Topbaş Kültür Merkezi?nde düzenlediği \'Gazetecilik Mesleğinin Geleceği\' konulu panelde gazeteciler, basının sorunlarına değinmek ve mesleğin geleceği hakkında konuşmak amacı ile bir araya geldi. Panele, Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof Dr. Ali Büyükaslan, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, TRT World Haber Koordinatörü Fatih Er, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Esenler Kaymakamı Adil Karataş katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği panelin moderatörlüğünü İletişim Platformu Başkanı Ali Artmaz yaptı.

\"DOĞRU VE CİDDİ GAZETECİLERE İHTİYACIMIZ VAR\"

Açılışında konuşmasını yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, gazetecilerin toplumda oynadıkları role değindi. Gazetecilerin topluma yön verdiğini ifade eden Göksu, ?Gazeteciler, bir toplumu kurtuluşa da, kavgaya da, barışa da götürebilir. O açıdan herkes ağzından çıkana çok dikkat etmeli. Ama gazeteciler biraz daha dikkat etmeli. Biz Türkiye olarak bu konuda gerçekten gazeteciliğin bu toplumda hangi dezenformasyonları yaptığını yaşamış ve bizatihi görmüş olduk. Onun için bizim bu toplumda doğruyu, bilgiyi ve hikmeti bize anlatacak ve doğrudan anlayabileceklerimizi bize anlatacak gazetecilere ihtiyacımız var? dedi.

\"GERÇEK GAZETECİLER, GERÇEK SORUNLARIMIZI GÖSTERİYOR\"

\'Gerçek gazeteciler gerçek sorunları ortaya çıkarıyor\' diyen Göksu, ?Belki bugün konuşmacılarımız bize yeni bir ışık tutacak, bir yol çizecekler. Biz de yeni neslin bu anlamda yetişmesi için üzerimize düşeni yapmaya gayret edeceğiz. Çünkü öyle bir şey vardır ki, bazen bakıyorsunuz, gerçekten gazete ve medya sizi öyle bir enformasyon içerisine sokuyor ki sahte kahramanları kahraman, devleri cüce, cüceleri dev yapabiliyor. Bizim onun için gerçek kahramanları görmek, gerçek sorunlarımızı görmek gerçek gazeteciler ile buluşmamız gerekiyor. Bugün biz gerçek gazeteciler ile buluşuyoruz? ifadelerini kullandı.

Gazeteciler, mesleğe başlama serüvenlerini ve mesleki deneyimlerini paylaştı.