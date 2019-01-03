(Görüntülü) Çalıp, parçaladıkları kamyoneti satamadan yakalandılar

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de, çaldıkları açık kasa kamyoneti hurda deposunda parçalayan ve satamadıkları parçaları boş araziye bırakan 3 kişi, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Namık Kemal Mahallesi Site Sokak\'tan, pazartesi günü, Hüseyin Sarıyer\'e ait park halindeki 17 FF 698 plakalı açık kasa kamyonet çalındı. Kamyonetinin yerinde olmadığını fark eden Sarıyer, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ne çalıntı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyoneti çalanların yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Çalıntı kamyonet, salı günü saat 21.00 sıralarında, merkeze bağlı Işıklar köyündeki boş arazide parçalara ayrılmış bulundu. Polis ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili B.A. (19), G.Z. (27) ve A.Y.\'yi (20) yakalayarak, gözaltına aldı.



Kamyoneti B.A.\'nın çalıp, Işıklar köyündeki hurda deposuna götürdüğü, depo çalışanları G.Z. ve A.Y.\'nin de oksijen kaynağı kullanarak, aracı parçalara ayırdığı belirlendi. Kamyonetin parçalarının, hurdacılar tarafından satın alınmaması üzerine vinç ve kamyon kullanılarak, boş araziye atıldığı saptandı. B.A., G.Z. ve A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.