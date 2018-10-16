(Görüntülü) Çaldıkları minibüsle hayvan çalan 2 kişi yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da çaldıkları minibüse sahte plaka takıp, 4 büyükbaş çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.



Cumartesi günü Akziyaret Mahallesinde Ö.G.\'ye ait ahırdan 4 büyükbaş hırsızlığı için harekete geçen jandarma ekipleri, Şanlıurfa- Mardin karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, durumundan şüphenilen sürücülüğünü Ramazan İ.\'nin kullandığı 44 BK 470 plakalı minibüsü durdurdu. Kasasında 4 büyükbaş hayvanın da bulunduğu minibüste bulunan sürücü İbrahim D. ile yanında bulunan Ramazan İ.\'nin tavırlarından şüphelenen jandarma ekipleri, detaylı incelemede plakası sahte olan minibüs ile kasasındaki 4 büyükbaş hayvanın çalıntı olduğunu belirledi. Jandarma, ehliyeti de bulunmadığı belirlenen İbrahim D. ile Ramazan İ.\'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin Göktepe kırsal mahallesinden çaldıkları minibüsle Akziyaret Mahallesi\'ndeki 4 büyükbaş hayvanı çaldıkları ortaya çıktı. El konulan hayvanlar sahibine teslim edildi.

