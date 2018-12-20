(Görüntülü) Çaldıkları altınları yola attılar

Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da polisin \'dur\' ihtarına uymayan hafif ticari araçla kaçmak isteyen 3 şüpheli, yaşanan kovalamaca sırasında Denizli\'den çaldıkları ortaya çıkan ziynet eşyalarını yola attı. Şüpheliler, yakalanarak gözaltına alınırken, 6 parça altın ziynet eşyası, polis tarafından yoldan toplandı.

Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Göksu Caddesi üzerinde dün saat 21.00 sıralarında yaşanan olay şöyle meydana geldi; Yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 07 EGC 29 plakalı hafif ticari araca \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak içerisinde 3 şüpheli bulunan araç, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler, Göksu Caddesi üzerinde yola ziynet eşyaları attı. Gündoğdu Mahallesi 2498 Sokak\'ta sıkıştırılarak yakalanan araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇALDIKLARI ALTINLARI ATMIŞLAR

Bir polis ekibi, 3 şüpheliyle birlikte Göksu Caddesi üzerine gelerek yola atılan ziynet eşyalarını aradı. Yolda 2 altın küpe, 1 altın bilezik, 1 altın kolye zinciri ve 2 altın yüzük bulundu. Haklarında hırsızlık suçundan çok sayıda polis kaydı olduğu belirlenen şüphelilerin ziynet eşyalarını Denizli\'den çaldığı ortaya çıktı.