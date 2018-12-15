(Görüntülü) Çaldığı eşyaları satarken yakalanan hırsız, tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, 3 ayrı evden çaldığı eşyaları satarken polis tarafından yakalanan A.K., tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki Eyyubiye ve Eyüp Nebi Mahallesi\'nde üç evde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarını dinleyen ekipler, şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti. Ekipler takibe aldığı A.K.\'yı çaldığı eşyaları satarken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklandı.