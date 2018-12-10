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(Görüntülü) Çaldığı ayakkabılarla yakalandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan kişinin çantasındaki 3 çift ayakkabının, çevredeki apartmanlardan çalındığı belirlendi

10 Aralık 2018 18:31

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan kişinin çantasındaki 3 çift ayakkabının, çevredeki apartmanlardan çalındığı belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan zanlı Arif R., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında, Muradiye Mahallesi\'nde şüpheli kişiler üzerinde denetim yaptı. Jandarma tarafından kontrol edilen kişilerden Arif R.\'nin (24) sırt çantasında, farklı numaralarda 3 çift kullanılmış ayakkabı olması şüphe yarattı. Yapılan araştırmada, Arif R.\'nin ayakkabıları çeşitli apartmanlardan çaldığı belirlendi. Zanlının ayrıca 1 apartmana girerken güvenlik kamerasınca görüntülendiği anlaşıldı. Arif R., bu sabah sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayakkabılar ise sahiplerine teslim edildi.

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