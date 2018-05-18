(Görüntülü) Çalar saatlerin pabucu dama atıldı

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ(DHA)Cep telefonunun ülke genelinde yaygın kullanılması ve insanların saat ihtiyaçlarını cep telefonlarından karşılaması nedeniyle çalar saatlerin pabucu dama atıldı. Evlerinde çalar saat kullanan insan sayısı, bir elin parmağını geçmiyor. Saatçilerde masa üstü çalar saatin fiyatı 30 TL\'den başlıyor. Teknoloji aletlerinin insan hayatına girmesiyle birlikte önemi kaybetmeye başlayan ürünlerden birisi de çalar saat oldu. Özellikle zamanın çok kıymetli olduğu Ramazan\'da insanların sahura uyanmak için çalar saat yerine cep telefonlarının alarm sistemlerini kullanıyor. Kayseri\'de 40 yıldır saatçilik yapan Şükrü Aykaşer, cep telefonu kullanımının çok olması nedeniyle çalar saat satışı yapamadıklarını ifade ediyor. Aykaşer, Geçmiş yıllarda Ramazan öncesinde ve Ramazan\'da insanlar sahura rahat kalkabilmek için çalar saatlerini getirir, bakımını tamirini yaptırırdı. Şimdi ise gerek insanlar günlük yaşamında gerekse de işe kalkmak için baş ucuna cep telefonu alarmını kuruyor. Eski çalar saatler artık aksesuar olarak kullanıyor. Dükkanımızda halen sattığımız çalar saatler 30 TL\'den başlıyor, 100 TL\'ye kadar farklı kalite de saat var. diyor.