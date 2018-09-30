(Görüntülü) Çakmakla oynarken yangın çıkaran ikizleri ölüm ayırdı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, evde çakmakla oynarken yangın çıkmasına neden olan ikizlerden Mustafa Emir (4), saklandığı ranzanın altında yaşamını yitirirken, Sefa Mustafa Ö. ise anneannesi tarafından dışarı çıkarılarak, son anda kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen Sefa Mustafa, hastaneye kaldırıldı.



Mustafa Emir ve ikizi Sefa Mustafa Ö., saat 16.00 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi 2390 Sokak\'ta TOKİ Konutları\'ndaki 8 katta bulunan evlerinde, yakınlarının dalgınlığından faydalanıp, çakmakla oynamaya başladı. İkiz kardeşler, çakmakla oynarken, evde eşyanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Paniğe kapılan çocuklar, kaçmaya çalıştı. Yangını fark eden, birlikte kaldıkları anneanneleri Fatma Karacaoğlan, ikizlerden Sefa Mustafa Ö.\'yü evden çıkardı. Karacaoğlan, diğer torunu Mustafa Emir Ö.\'yü ise evde bulamadı. Yaralı kurtarılan ve dumandan etkilendiği belirlenen Sefa Mustafa Ö., sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.



SAKLANDIĞI RANZANIN ALTINDA CESEDİ BULUNDU



Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, su sıkarak, alevlere müdahale ederken, çocuklardan birinin içeride olduğu söylendi. Bunun üzerine oksijen tüpleriyle içeri giren itfaiye ekibi, Mustafa Emir Ö.\'nün odasında, saklandığı ranzanın altında cansız bedenini buldu. Mustafa Emir Ö.\'nün cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi. Alevler, yarım saatte, üst katlara sıçramadan güçlükle söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının söndürülmesinin ardından olay yerine gelen, eşiyle bir süre önce boşandıkları öğrenilen anne Raziye Karacaoğlan ve diğer yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yangının çıktığı eve girmek istemeyen anne Raziye Karacaoğlan\'ı polisler ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Mustafa Emir Ö.\'den geri, annesi ve ikizi ile birlikte çekilen, sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar ve video kaldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.