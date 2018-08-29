(Görüntülü) Çağırankaya Yaylasında '150 yıllık han yıkılmasın' seferberliği

Aytekin KALENDER İKİZDERE(Rize),(DHA)RİZE\'nin İkizdere ilçesi Çağırankaya Yaylası\'nda yer alan ve bölgede ayakta kalmayı başaran 7 handan biri olan 150 yıllık ahşap yapı, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Trabzon ve Rize üzerinden, Erzurum ve Kars\'a giden kervanların ziyaret ettiği han için harekete geçen yöre halkı, yapının restore edilerek koruma altına alınmasını istiyor. İkizdere ilçesinde, tarihte, Trabzon ve Rize üzerinden, Erzurum ve Kars\'a giden kervanların ziyaret ettiği 2392 metre yüksekteki Çağırankaya Yaylası\'nda yer alan ve bölgede ayakta kalmayı başaran 7 handan biri olan 150 yıllık ahşap yapı, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Doğa güzelliği ile büyüleyen yaylada, vatandaşlar odun direkler yasladığı hanın yıkılmasına karşı önlem almaya çalışıyor. Yayla sakinleri hanın restore edilerek turizme kazandırılması için harekete geçti. Vatandaşlar, Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'ne başvurarak yapının Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescil edilerek koruma altına alınmasını istedi. \'BURADA BİNLERCE HATIRALAR VAR\' Çağırankaya Yaylası\'nın tarihte kervan yolu olarak kullanıldığını belirten yaylacı Ali Rıza Coşkun, Bu yaylanın geçmişte Rize\'yi Erzurum\'a, Trabzon\'u Kars\'a, Çayeli\'ni İspir\'e, İkizdere\'yi Çamlıhemşin\'e Güneysu\'ya bağlardı. Bütün bu bölgelerin kervan yolu bu alandan geçiyordu. Bu yapı da 150 yıl önce buradan geçen kervan sahiplerinin yeme-içme, konaklama ve ihtiyaçlarını giderme yeri olarak yapılmıştı. Burada binlerce hatıralar var. Bizim çocukluğumuzda buralarda geçti. Bu han ve yanında yapılan diğer hanlar buradan geçen insanlara yıllarca hizmet verdi. Bunun yanına yapılan yeni hanlar yıkıldı ve sadece en eski yapılan şu an ayakta durmakta zorlanan bu han kaldı. Bu hanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek koruma altına alınmasını istiyoruz dedi. Yaylada hayvancık yapan Necati Yılmaz da Dedemin babası zamanında bu hanı kullanılırdı. 150 yıldır ayakta duran bir yapı olmasına rağmen bölgedeki rüzgar, kar zor şartlara dayanamadı. Şu an yıkılma tehlikesi altında. Burada 7 tane han vardı. Bir tek bu, en eski olan han ayakta kalabildi. Yıkılmasını istemiyoruz diye konuştu.