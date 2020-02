(Görüntülü) Caddebostan Sahili'nde Ramazan ayı boyunca iftar var

İSTANBUL, (DHA)- CADDEBOSTAN Sahili’nde Kadıköy Benim Platformu’nun organize ettiği ve hayırsever iş adamlarının katkıda bulunduğu iftar etkinliği vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bin kişilik alanda gerçekleşen yemekte, çocukların da okuduğu duaların ardından oruçlar açıldı. İftarın ardından vatandaşlar ramazan şenlikleri kapsamında gerçekleşen gösterilerle eğlendi.





Gönüllülük esasıyla kurulmuş ve sosyal sorumluluk projeleri yöneten sivil toplum kuruluşu olan Kadıköy Benim Platformu’nun Başkanı Faruk İbrahim Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da burada görmek istediklerini belirterek “1 ay boyunca iftar etkinliğimize devam edeceğiz. Hepimizin bu sofralarda ruhlarını da doyurmaya ihtiyacı var” dedi.





“RAMAZAN AYINDA RUHLARIMIZI DA DOYURUYORUZ”





İnsanlara Ramazan ayının güzelliklerini yaşatmak istediklerini dile getiren Başkan Faruk İbrahim Özbek, “Birkaç gün olan sokak iftarlarının tadı damakta kalıyor. Biz 1 ay boyunca her gün burada olacağız. Ramazan ayında sadece oruç tutmuyor, ruhlarımızı da doyuruyoruz. İnsanların komşuluk, dostluk kardeşlik gibi bazı şeylere ruhu aç. Bir sofrayı paylaşmak maalesef toplumumuzda unutulmuş şeyler arasında. Buradaki insanlarımızın dostluğa, kardeşliğe, bir sofrada yemek yemeye ihtiyaçları var, biz bunu hissettik” diye konuştu.





“YANLIŞ ALGILARI KIRMAK İSTİYORUZ”





İnsanlarda iftarların lüks semtlerde verilmeyeceği gibi bir algı olduğunu belirten Özbek, \"Biz bu algıları kırmak istiyoruz\" dedi. Özbek, “İftarlar tabii ki ihtiyaç sahiplerine de verilecek ama sanki sahillerde, lüks semtlerde verilmeyecek gibi bir algı var. Biz bu algıyı kırmak istiyoruz. Biz hayırsever iş adamlarımızı burada da misafirleriyle ağırlıyoruz. Kumanyalarımız, her şeyimiz aynı. Burada her görüşten, her inanıştan insanımızla beraber, zengin fakir aynı sofrada yemek yiyoruz. Yenikapı\'da oluşan ruhu Caddebostan\'da yaşatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.





“ÜLKEMİZİ İLGİLENDİREN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİ YÖNLENDİRİYORUZ”





2015 yılında kurulan Kadıköy Benim Platformu’nun sadece Kadıköy ilçesinde değil, ülke genelinde de sosyal sorumluluk projelerine imza attığını anlatan Faruk İbrahim Özbek, şöyle konuştu:





“Ülkemizi de ilgilendiren sosyal sorumluluk projelerini yönlendiriyoruz. Kurulduğumuzdan bu zamana kadar birçok sosyal sorumluluk projelerine imza attık. Anneler konuşuyor sempozyumu, kağıt toplayan gençler ile alakalı sosyal sorumluluk projesi yaptık. Madde bağımlılığıyla alakalı bir tiyatro oyununu hazırlayarak bölgemizdeki 5 okulda sergiledik ve çok güzel tepkiler aldık. Gençlerimiz çok bilinçlendiler. Son olarak sosyal medya aracılığıyla bize ulaşan bir öğretmenimizin isteğine duyarsız kalmadık ve Van’da bir okulun yarım kalmış inşasını yaptırdık. Bunların hepsi hayırsever insanların desteğiyle gerçekleşti. Şimdi de ramazan ayı boyunca iftar etkinliği düzenliyoruz. Kadıköy İstanbul’un bir özeti niteliğindedir çünkü burada her renkten insan mevcut ve farklı bir demografik yapıya sahip. Kadıköy\'de böyle şeyler olmaz deniliyor, ve biz böyle şeylerin olduğunu ispatladık. Ramazan ruhunun güzelliklerini yaşatmaya çalışıyoruz.”





“ETKİNLİKLERİMİZLE FESHANE RUHUNU BURAYA TAŞIMAYA ÇALIŞTIK”





Aynı zamanda ramazan şenlikleri kapsamında etkinlikler düzenlediklerini de anlatan Özbek, “Feshane\'de de gerçekleşen etkinlikler oluyor ve biz o ruhu da buraya taşımaya çalıştık. Orta oyun sanatçısı Hüseyin Goncagül’ün ‘Meddah-ı Şehri Ramazan’ gösterisi ve birçok etkinlik gerçekleşiyor ve gerçekleşmeye de devam edecek. Biz halkımıza böyle güzel etkinlikleri de hediye etmek ve onları hep bir arada görmek istiyoruz” dedi.





Kadıköy Benim Platformu tarafından düzenlenen iftar, vatandaşların ilgiyle izlediği gösterilerin ardından son buldu.