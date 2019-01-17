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(Görüntülü) Buzlanan yolda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY- Adana karayolunda buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

17 Ocak 2019 18:14

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY- Adana karayolunda buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. Rasim Büyükoğlu\'nun (37) kullandığı 34 KY 6440 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Yolu kapatan TIR’a, arkadan gelen 4 otomobil çarptı. Kazada TIR\'ın sürücüsü Rasim Büyükoğlu ile beraberindeki Seyit Ali Bostan (37) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruğu oluştu.

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