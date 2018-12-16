(Görüntülü) Buz tutan gölü kırıp içinde yüzme şenliği düzenlediler

Selçuk BAŞAR - Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA RİZE\'nin İkizdere İlçesi\'nde, 2 bin 700 metre yükseklikteki Ovit Dağı\'ndaki Dağbaşı Buzul Gölü\'nde \'Yüzme Şenliği\' düzenlendi. 2 kilometre yürüyerek zirveye ulaşan doğaseverler gölün buz tutan yüzeyini motorlu testere ile kesti, 1 derecedeki suda yüzdü. Sıra dışı etkinliği ilgiyle izleyen çok sayıda kişi o anları görüntüledi. Doğa fotoğrafçısı ve dağcı Hasan Önder ve arkadaşları, Ovit Dağı\'nın 2 bin 700 metre yüksekliğindeki Dağbaşı Buzul Gölü\'nde \'Yüzme Şenliği\' düzenledi. Türkiye\'nin değişik illerinden macera tutkunu yaklaşık 250 kişi şenlik için Ovit Dağı\'na geldi. Grup araçlarla Ovit Yaylasına çıktı, oradan da yürüyerek Dağbaşı Buzul Gölü\'ne doğru tırmanışa geçti. Grup, karla kaplı yolda yaklaşık 30 dakika süren zorlu yolculukla tırmanarak Dağbaşı Buzul Gölü\'ne ulaştı. Kimi katılımcılar karla kaplı dik patika yolu güçlükle çıktı. GÖL YÜZEYİ MOTORLU TESTERE İLE AÇILDI Dağbaşı Buzul Gölü\'ne ulaşan 250 kişilik ekipten 1 derece sıcaklıktaki suya girmek için 8\'i kadın 40 kişi gönüllü oldu. Önce gölün buz tutan yüzeyini kıran gönüllüler, suya girebilmek için alan açtı. Buzul gölünün yüzeyi motorlu testere ile kesilerek açıldı. Çalan tulum eşliğinde horon oynayan ve çay içerek ısınmaya çalışan macera tutkunları ardından kendilerini Buzul Gölü\'nün soğuk sularına bıraktı. Kimileri atlayarak girdiği suya kimileri ise dalış gerçekleştirdi. Bir süre soğuk suda yüzen grubu çevrede toplanan kalabalık ilgiyle izledi, cep telefonları ile kayda alarak alkışladı. Sudan çıkan ekip kar üstünde horon oynayarak ısınmaya çalıştı. SIRA DIŞI İNSANLAR SIRA DIŞI ETKİNLİKLER YAPAR Doğa Fotoğrafçısı ve dağcı Hasan Önder, sıra dışı insanların sıra dışı etkinlikler yaptığını belirterek Dünyada bu yükseltide ilk kez yapılan bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğin 5\'incisini düzenledik. Bu şenliği Kaçkarlarda kış sporuna dikkat çekmek için yaptık. Biz dünyada kayak sezonunu yüzmeyle açacağız diye tek kişiyle başladık şimdi binlere ulaştı dedi. \'EĞER SİZİ SUDAN ALMAZSALAR ÇIKAMAZSINIZ\' Türkiye\'nin gezgin kız olarak tanıdığı Elif Alput İstanbul\'dan katıldığı etkinlikte ilk defa buzun altında suya girme heyecanı yaşadığını söyledi. Alput, Bu ayda, bu mevsimde, bu kalınlıktaki buzun altına girmemiştim. Heyecanlı olduğunuz için adrenalin pompalanıyor. Hissetmiyorsunuz hemen böyle bir şok etkisi ve uyuşma oluyor. Eğer sizi birileri almazsa suda kalabilirsiniz şeklinde konuştu. Grup etkinliğin ardından dönüşe geçti.