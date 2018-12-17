(Görüntülü) Buz tutan enerji nakil hatları temizlendi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi\'ni etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle kırsal bölgelerde enerji nakil hatları buz tuttu. Zorlu kış şartlarına rağmen yerden metrelerce yükseğe çıkan Aras EDAŞ ekipleri, kabloları buzdan kurtarıp, fırtınanın zarar verdiği direkleri yenileyerek yerleşim birimlerine elektrik verilmesini sağlıyor. Son bir haftadır Doğu\'yu etkisi altına alan yoğun kış şartları özellikle ulaşım ve enerji sektörünü olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk ve fırtına nedeniyle buz tutan enerji nakil hattı ve elektrik direklerinde sıkça yaşanan arıza yerleşim birimlerini karanlıkta bırakıyor. Erzurum\'un deniz seviyesinden 1700 metre yükseklikteki Hınıs ilçesi yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü yerlerden birisi. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği ilçede fırtına ve soğuk hava sebebiyle enerji nakil hatları buzla kaplandı. Buz tutan kabloların 14-15 kilograma ulaşan ağırlığı taşıyamaması üzerine sık sık arızalar meydana gelmeye başladı. Ağır buz kütlesi sebebiyle yaşanan arızalara Aras EDAŞ\'ın bölgedeki ekipleri müdahale ediyor. Arızanın tespit edildiği alana kar yağışı ve tipiye rağmen ulaşan ekipler, zorlu kış şartlarına rağmen yerden metrelerce yükseğe çıkarak hem buzları kırıyor hem de arızayı gideriyor. Ekipler, dondurucu soğuktan yaktıkları ateşte ısınarak korunmaya çalışıyor. DİREKLER BUZ TUTUYOR Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Doğu\'da olağanüstü bir çaba verdiklerini belirten Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını kaydetti. Kar yağışının fazla olduğu bölgelerde fırtınanın da etkisi ile enerji nakil hatları ve direklerde yoğun buzlanma olduğunu vurgulayan Akbaş, \"Buzun ağırlığı ve fırtınanın şiddetine dayanamayan enerji nakil hatlarında arızalar meydana geliyor. Eğitim ve ekipmanları ile kış koşullarına her an hazır olan ekiplerimiz gelen ihbarları anında değerlendirerek görev yerlerine intikal ediyorlar. Bölgemizin doğa ve kış şartları belli ama bu koşullar bizim görevimizi yerine getirmemize mani olamaz\" diye konuştu. YIKILAN DİREKLERİ TAMİR ETTİLER Bu arada Aras EDAŞ ekipleri, Kars\'ın Susuz ilçesi Gölbaşı Köyü Mezrasında yıkılan elektrik direkleri için alarma geçti. Gece geç saatlere kadar çalışan ekipler, yıkılan direkleri onararak bölgeye yeniden enerji vermeyi başardı. Aras EDAŞ Kars İl Koordinatörü Bülent Gürel, yakın zamana kadar bütün köylerin hatlarını değiştirerek, artık elektrik kesintisi ve arızaları minimum düzeye düşüreceklerini söyledi. Gürel, \"Kars merkeze 25 kilometre uzaklıkta ve yüksek kesimde olan Akdere köyünün elektrik hatlarını değiştirdik. 2018 yılı yatırım programlarını öncelikli olarak köylerin elektrik arızlarını ve kesintilerini önlemek üzere planladık\" dedi.