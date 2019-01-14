(Görüntülü) Buz tutan Çoruh Nehri'nde paten yaptılar

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - GÜRCİSTAN\'ın Batum şehrinden Karadeniz\'e dökülen ve Türkiye\'nin en hızlı akan nehri olma özelliğini, üzerine kurulan barajların set oluşturması nedeniyle kaybeden Çoruh Nehri\'nin yüzeyi, hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşmesiyle buz tuttu. Bayburt\'ta kayak antrenörü olan Abdullah Bozo da bir kayak sporcusu ile birlikte buz tutan gölde paten yaparak, adrenalin dolu anlar yaşadı. Karadeniz\'e soğuk hava dalgasıyla gelen kar, birçok ili etkisi altına aldı. Gürcistan\'ın Batum kentinden gelerek Karadeniz\'e dökülen Çoruh Nehri\'nin yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu. Hava sıcaklığının eksi 20\'lere kadar düşmesiyle yüzeyi buz tutan nehir, ilgi odağı oldu. Çoruh Nehri\'nin geçtiği Bayburt´ta da kayak antrenörü Abdullah Bozo ve kayak sporcusu Hasan Türkoğlu, yüzeyi buzla kaplanan nehri piste çevirdi. 2 genç, giydikleri paten ayakkabılarıyla, buz tutan nehirde bir süre paten yaptı. Tehlikeli ve heyecan dolu dakikalar yaşayan ikiliyi, vatandaşlar da merakla izledi. \'NEHRE DÜŞÜP BOĞULABİLİRDİK\' Kayak antrenörü Abdullah Bozo, kentte buz pateni oluşturulması için destek istediklerini belirterek, \"Eksi yirmi derecede bu sporu sürdürmeye çalışıyoruz. Daha önce Bayburt’ta sporcu yetiştirmek için küçük bir buz pisti açmıştık. Kapatmak zorunda kaldık. İstiyoruz ki, bu memleketin çocukları ve gençleri kahve köşelerinde heba olup gitmesin. Gençler böyle sporlarla yetişsinler. Spor Bakanımızdan da destek istiyoruz. Bayburt’ta kış sporlarında yetenekli gençler var. Nehre düşüp boğulabilirdik belki, belki de birileri görüp Bayburt’a bir buz pisti açar\" dedi. \'ÇORUH NEHRİ KEŞKE HEP BUZ TUTSA\' Hasan Türkoğlu da heyecan dolu anlar yaşadıklarını belirterek, \"Bayburt’ta sosyal anlamda etkinlik olmadığı için bulduğumuz buzda kaymaya başladık. Ortalama bir saat buzda kaydık. Bizim için çok güzel oldu. Çoruh Nehri keşke hep buz tutsa biz de kayabilsek. Kentin gençleri buz pateninde gayet yetenekli. Gerekli desteğin verilerek, gençlerin kayabileceği bir yerin yapılmasını istiyorum\" diye konuştu.