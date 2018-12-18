(Görüntülü) Buz sarkıtlarının boyu 2 metreye ulaştı

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA) KARAKIŞIN hüküm sürdüğü ve hava sıcaklığının genellikle eksi 14\'lerde seyrettiği Erzurum\'da, binaların çatılarında oluşan buzdan sarkıtlar görenleri şaşırtıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi\'ndeki otellere ait binaların çatılarında oluşan buz sarkıtların boyu 2 metreye ulaştı. Parmaklıkları andıran sarkıtlar, tatilcilerin ilgi odağı haline geldi. Erzurum\'un çok soğuk olduğunu ancak oluşan buz ve sarkıtların doğal güzellik kattığını söyleyen Zeynep Birdal, Kayak için Palandöken\'e gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Bir bakan bir daha dönüp bakıyor. Binalar alçak olduğu için buz sarkıtları tehlike saçmıyor. Yoksa bunların hepsi ürkütücü olur dedi. İZMİRLİ KADINLAR KARS?TA KARDAN ADAM YAPTI Öte yandan Doğu Ekspresi ile İzmir\'den Kars\'a gelen kadınlar, ilk kez bolca gördükleri karla kardan adam yaptılar. Tarihi dokusu ve şehir yerleşim planıyla ap ayrı bir güzellik sunan Kars\'a gelenler başlıca ani ören yeri, kalesi, çıldır gölü, Sarıkamış kayak merkezi, kültürel özellikleriyle cezbeden şehirde gezilmedik, görülmedik yer bırakmıyor. Kente gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği Kars Kalesi ise gezi turlarına ayrı bir önem katıyor. Türkiye?nin en görkemli kalelerinden olan Kars Kalesi?ni fotoğraflayan ziyaretçiler kendi aralarında da etkinlik yapıyor. Kars Valiliği tarafından yaptırılan bisiklet yolundaki Ay Yıldızlı ?KARS yazısı ise kentten ayrılmadan önce hatıra fotoğraflarının çekildiği alan olarak tercih ediliyor. İzmir\'den Kars\'a gelen ziyaretçi gurubu ise İzmir?de görmedikleri karla karşılaşınca farklı bir etkinlik yaptılar. Kars gezisi anısına kalenin önünde kardan adam yapan İzmirli kadınlar bundan büyük keyif aldılar. Elleriyle karları toplayıp kadın şekli verdiler ardından da kardan kadını süsleyerek hatıra fotoğrafları çektirdiler.