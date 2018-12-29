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(Görüntülü) Buz kırma timi iş başında

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası sıcaklıklar 8 ila 12 derece arasında düştü

29 Aralık 2018 14:48

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası sıcaklıklar 8 ila 12 derece arasında düştü. Cadde ve sokaklar buz tutarken belediyeler tarafından oluşturulan ekipler ise küreklerle buzları kırmak için yoğun çaba harcadı. Kayseri’de yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte cadde ve sokaklarda buzlanmalar oluştu. Buzlanmaya karşı da belediyeler seferber oldu. Oluşturulan ekipler farklı bölgelerde buz kırma ve temizleme çalışması yaptı. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu Merkez Melikgazi Cumhuriyet Mahallesi’nde ekipler, küreklerle buz kırdı. Hummalı çalışma dikkat çekerken, ekiplere teşekkür eden esnaflar ise “Buz kırma timi iş başında” şeklinde yorum yaptı.

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