(Görüntülü) Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 3 imza

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)





Spor Toto Süper Lig\'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Emrah Başsan (26), Özer Hurmacı (31) ve Azerbaycan ekibi Karabağ’da forma giyen kaleci İbrahim Sehiç’e (29) resmi imzayı attırdı.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Tesisleri\'nde düzenlenen imza töreni ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan orta saha oyuncusu Emrah Başsan, Erzurum\'un plakası olan 25 numaralı formayı giymek istediğini söyledi. Hem kendisinin hem de Erzurum\'un güzel yerlere gelmesi için sorumluluk almaktan kaçınmayacağını belirten Başsan, \"Beni Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen, Kulüp Başkanımız Mevlüt Doğan, Asbaşkanımız Ünsal Kıraç ve transfer komitesi üyesi Ersin Beyazoğlu’na teşekkür ediyorum\" dedi.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 2 yıllık sözleşme imzalattığı Özer Hurmacı da, “Erzurum forması ile Süper Lig\'de başarılara imza atacağız. Art arda 3 şampiyonluk yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları bu yıl futbola doyacak. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim\" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un uzun süredir peşinde koştuğu ve sonunda imza attırdığı Boşnak kaleci İbrahim Sehiç de, imza töreninde oldukça mutlu gözüktü.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Azerbaycan Karabağ takımının kalecisi Sehiç, \"Uzun yıllar sonra Süper Lig\'e dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un bir parçası olmak istiyorum. Erzurum’u arkadaşlarım çok methettiler. Buraya geldikten sonra ben de Erzurum’un ne kadar önemli bir şehir olduğunu gördüm. Taraftarımızın beni bağrına basması çok güzel bir duygu. Erzurum şu an benim kendi evim gibi. Buranın başarısı için çalışacağım\" şeklinde konuştu.



İmza töreninde, Asbaşkan Ünsal Kıraç, Genel Sekreter Zafer Aynalı, Basın Sözcüsü Metin Barlak ile Transfer Komitesi Üyesi Av. Ersin Beyazoğlu ile futbolcuların menejerleri de hazır bulundu.



İmza atan futbolcular, Erzurum\'un çift başlı kartal işaretini yaparak, objektiflere poz verdiler.