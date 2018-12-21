(Görüntülü) Büyükerşen'in 'Adalet Heykeli' Çanakkale'deki yerini aldı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de geçen yıl düzenlenen Adalet Kurultayı\'nda sergilenen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen\'in tasarımı olan adalet heykeli, Belediyenin kent merkezinde oluşturduğu Adalet Parkı\'nda yerini aldı. Sol elinde kılıç, sağ elinde terazi bulunan, gözleri kapalı Adalet Tanrıçası Themis heykelini, güneşi simgeleyen ve üzerinde kurultaya katılanların isimlerinin yer aldığı tuğlalardan örülü 6 sütun tamamlıyor. Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, \"Bu heykeli görenler şu çıkarımı yapacak. Adalete önem vereceğiz ki, barışın kenti sıfatını hak edelim\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun geçen yıl gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü ardından, Çanakkale\'de Gelibolu Yarımadası\'nda CHP Genel Merkezi tarafından Adalet Kurultayı düzenlenmişti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen\'in, Genel Merkez\'in isteği üzerine tasarladığı adalet heykeli, Kurultayı\'n gerçekleştiği Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyü yakınındaki, Kocadere Kamp alanı girişine konuldu. Kurultaya katılanlar, üzerine isimlerini yazdırdıkları kırmızı tuğlaları heykelin çevresine bıraktı. Kurultay sonrasında heykelin Çanakkale kent merkezinde sergilenmesi kararlaştırıldı. Tuğlaların da adalet heykelinin kaidesini oluşturulacağı belirtildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğu da isminin yazılı olduğu tuğlayı adalet heykelinin yanına koymuştu. Kurultay sonrası Çanakkale Belediyesi tarafından başlatılan çalışma kapsamında, 18 Mart Stadyumu yanında üçgen park olarak bilinen alan yeniden düzenlenerek, Adalet Parkı haline getirildi. Parka, sol elinde adaletin verdiği cezaların caydırıcılığını ve gücü simgeleyen kılıç, sağ elinde ise, adaletin dengeli şekilde dağıtılmasını simgeleyen terazi bulunan ve tarafsızlığın simgesi olarak da gözleri kapalı olan Adalet Tanrıçası Themis heykeli konuldu. Arka planında ise güneşi simgeleyen 6 sütun yer aldı. Heykelin kaidesini ve sütunlarını da, üzerlerinde kurultaya katılanların isimlerinin yer aldığı kırmızı tuğlalar oluşturdu. Tasarlanan yapıda, ana düşünce olarak, din, dil, ırk, cinsiyet, düşünce ayrımı olmaksızın tüm insanların ancak el ele, bir araya gelerek adaleti yüceltebileceği düşüncesi sembolize edildi. Toplamda 1077,38 metrekare büyüklüğündeki Adalet Parkı\'nın 650 metrekaresi yeşil alan, 160 metrekarelik kısmı da çocuk oyun alanı olarak düzenlendi. \'ÇANAKKALE\'DE SERGİLENMESİ YAKIŞIK ALIRDI\' Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, \"Adalet heykelinin Çanakkale\'de sergilenmesi yakışık alırdı. Biz de bunu üstlendik. Ama bu Adalet heykelini herhangi bir parkın içine koymayalım, özel bir park yapalım dedik. Stadyumun yanında üçgen park dediğimiz bir alanda istimlak çalışmalarının tamamlanmasının ardından, orayı Adalet Parkı olarak düzenlemeye karar verdik. Adalet Parkı\'nın içinde güneşi sembolize eden taşlardan yapılmış 6 sütun var. Önünde de Adalet heykeli var. Bu heykel de parkta yerini aldı. Kurultayı Gelibolu Yarımadası\'nda yaptığı için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu\'na teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Yılmaz Büyükerşen hocamıza da böyle güzel bir heykel yaptığı için teşekkür ediyorum\" dedi. \'TUĞLALARIN HEPSİ ELELE\'Yİ, BİRLİKTELİĞİ İFADE EDİYOR\' \"Tam da adaletin bugünlerde çok öne çıktığı bir ortamda, böyle bir parkın yapılması ve böyle bir heykelin oraya konmuş olmasını anlamlı buluyorum\" diyen Başkan Gökhan, şunları söyledi: \"Burada tabi din, dil, ırk, cinsiyet hiçbir ayrım gözetmeksizin insanların bir arada, elele olması önemli. Heykelin arkasındaki tuğlalar da eleleyi ve birlikteliği ifade ediyor. Buradan esas adaletin doğacağını ifade ediyor. Eğer bu ayrımları yapmazsak insanlar arasında adaleti de sağlamış oluruz. Onun için ben haktan, hukuktan, adaletten şaşmamaya yönelik çabaların yoğunlaşacağı günlerde buluşmak dileğiyle parkımızın hayırlı olmasını diliyorum.\" \'ADALETE ÖNEM VERECEĞİZ Kİ, BARIŞIN KENTİ SIFATINI HAK EDELİM\' Adalet olmazsa, barışın da olmayacağını vurgulayan Gökhan, \"Barış diye bağırıyorsak, adaletli olmak zorundayız. Bir taraftan adaletsizlik yapacaksın, insanların hakkına, hukukuna engel olacaksın, taraf olacaksın, insanları dışlamaya çalışacaksın bir taraftan da barış diyeceksin. Bu akla mantığa sığmaz. Dolayısıyla bu kente bu sembolleri özellikle koyuyoruz. İşte barışın kenti diyorsak, adalete önem verdiğimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Bu, şu anlamı taşıyor: Buradan gelip geçenler, özellikle çocuklar, gençler, \'niye böyle birşey var burada\' diye sorgulamalı. \'Bu kentte niye böyle bir adalet heykeli, adalet parkı var\' diye sorgulamalı. Buradan şunu çıkarım yapacaklar: Adalete önem vereceğiz ki, barışın kenti sıfatını hak edelim\" şeklinde konuştu. Adalet Parkı\'nın önümüzdeki günlerde, adalet ve demokrasi etkinliği olan bir gün ya da haftada açılması planlanıyor.